Строительство
26 февраля - круглый стол «Малоэтажные пригороды в Петербурге. Мечта или реальная перспектива на будущее?»
Большая часть малоэтажных жилых комплексов сейчас строится во Всеволожском районе Ленобласти. Как власти региона намерены развивать это направление в недвижимости, расскажет заместитель председателя Правительства Ленинградской области Михаил Москвин.
Городской портал «Фонтанка.ру» в рамках проекта «Недвижимость Петербурга» проводит круглый стол на тему: «Малоэтажные пригороды в Петербурге. Мечта или реальная перспектива на будущее?».
Приглашаем Вас обсудить за круглым столом следующие вопросы:
- Небольшая доля малоэтажного жилья в пригородной застройке — это временные трудности формата или закономерность для Петербурга?
- Затраты и рентабельность малоэтажного проекта: может ли малоэтажное жилье быть недорогим и выгодным для девелопера? Или мало этажей может быть только в элитном сегменте?
- Как добиться успешности малоэтажного проекта?
- При каких условиях малоэтажная застройка пригородов станет массовой?
- Готовы ли морально петербуржцы жить в малоэтажных пригородах?
- Наиболее перспективные локации для развития малоэтажного жилья?
К участию приглашаются представители компаний застройщиков и эксперты рынка.
По вопросам участия обращаться:
Ольга Карпусь
+7 812 416 777 3
ok@fontanka.ru