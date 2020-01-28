Роспотребнадзор: Коронавируса в России нет

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека рапортует о том, что на территории России не выявлено ни одного случая заражения 2019-nCoV, который в Китае унес уже более 100 жизней.

«Больных новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) не зарегистрировано», – говорится 28 января в заявлении ведомства.

В Роспотребнадзоре заверили, что специалисты проводят «комплекс противоэпидемических мероприятий». Особенно ведомство подчеркнуло, что были усилены меры санитарно-карантинного контроля на границе РФ. Кроме того, региональные отделения получили диагностические тест-системы для выявления 2019-nCoV.

«Все граждане с симптомами острых респираторных инфекций (ОРВИ), прибывшие из КНР, как выявленные в ходе санитарно-карантинного контроля, так и обратившиеся за медицинской помощью в течение 14 дней после прибытия, в обязательном порядке изолируются, госпитализируются и обследуются лабораторно на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, включая новую коронавирусную инфекцию», – добавили в Роспотребнадзоре.











В ведомстве также отметили, что за период мониторинга выявлено 103 заболевших с признаками острых респираторных вирусных инфекций. После проверок выяснилось, что у 13 больных – респираторная инфекция (аденовирусы, риновирусы, РС-вирусы, метапневмовирусы), 13 – грипп А, 9 – грипп В, 3 – парагрипп, в 2 случаях – сезонная коронавирусная инфекция, у 6-х заболевших микстинфекция.