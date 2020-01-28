Роспотребнадзор: Коронавируса в России нет
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека рапортует о том, что на территории России не выявлено ни одного случая заражения 2019-nCoV, который в Китае унес уже более 100 жизней.
«Больных новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) не зарегистрировано», – говорится 28 января в заявлении ведомства.
В Роспотребнадзоре заверили, что специалисты проводят «комплекс противоэпидемических мероприятий». Особенно ведомство подчеркнуло, что были усилены меры санитарно-карантинного контроля на границе РФ. Кроме того, региональные отделения получили диагностические тест-системы для выявления 2019-nCoV.
«Все граждане с симптомами острых респираторных инфекций (ОРВИ), прибывшие из КНР, как выявленные в ходе санитарно-карантинного контроля, так и обратившиеся за медицинской помощью в течение 14 дней после прибытия, в обязательном порядке изолируются, госпитализируются и обследуются лабораторно на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, включая новую коронавирусную инфекцию», – добавили в Роспотребнадзоре.
В ведомстве также отметили, что за период мониторинга выявлено 103 заболевших с признаками острых респираторных вирусных инфекций. После проверок выяснилось, что у 13 больных – респираторная инфекция (аденовирусы, риновирусы, РС-вирусы, метапневмовирусы), 13 – грипп А, 9 – грипп В, 3 – парагрипп, в 2 случаях – сезонная коронавирусная инфекция, у 6-х заболевших микстинфекция.
Справка:
По последним данным Reuters, 2019-nCoV убил в Китае уже 106 человек, а также было выявлено более 4515 случаев заражения. Первое подозрение на заражение в России выявили 22 января. В Пулково медики в костюмах химзащиты увезли двоих пассажиров рейса из Китая. В итоге коронавирус не подтвердился. Роспотребнадзор считает, что «риск распространения в России коронавируса из Китая невелик», однако посольство РФ в Пекине рекомендует россиянам соблюдать меры предосторожности. ВОЗ призвала мир готовиться к сдерживанию китайского вируса.