Король Бельгии Альберт II признал художницу Дельфину Боэль своей дочерью. Но только после ДНК-теста

Семь лет женщина пыталась через суд заставить признать отцовство Альберта, но смогла добиться ДНК-текста только после его отречения в пользу сына.

Apr?s un test ADN, l’ex-roi Albert II reconna?t enfin ?tre le p?re de l'artiste Delphine Bo?l https://t.co/7CGqFOFHEd pic.twitter.com/mamSlVuGEm — Le Parisien (@le_Parisien) January 28, 2020





«Его Величество король Альберт II принял к сведению результаты анализа ДНК, в котором он участвовал по требованию апелляционного суда Брюсселя. Научные выводы свидетельствуют, что он – биологический отец мадам Дельфины Боэль», – сообщает местная телерадиокомпания RTBF со ссылкой на заявление адвокатов короля.







Как отмечает РИА Новости 28 января, при этом Альберт не стал признавать «общественное» отцовство, так как не участвовал в её воспитании с рождения.

Связь бывшего тогда принцем Альберта и матери Дельфины баронессы Сибилл де Селис Лонгшам продолжалась 16 лет. Однако о том, что её отец — король Боэль, дочь узнала только в возрасте 18 лет. Юридически ее отцом считается бывший муж баронессы потомственный промышленник Жак Боэль. Бизнесмен развелся с матерью художницы и исключил «дочь» из завещания.

Дельфина Боэль начала судебный процесс против короля в 2013 году, но Альберт II как действующий глава государства пользовался полным иммунитетом. После отречения в пользу старшего сына Филиппа он сохранил титул короля, однако утратил юридическую неприкосновенность. Благодаря установлению родства, Боэль может претендовать на часть наследства.



