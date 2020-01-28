«Спать приходится в куртках». В Ульянке пережидают плановую смену трубы: укутались жители 75 домов

Похолодание не только на улице, но и в квартирах застало врасплох жителей Кировского района Петербурга. На холодную ночь «Фонтанке» пожаловались жители 24-го дома по улице Бурцева.

«Пошли вторые сутки, как нет тепла и горячей воды. Промерзло все. Спать приходится в куртках», — пожаловались горожане.

В «Теплосети Петербурга» отметили, что в Кировском районе со вчерашнего дня идут плановые работы по модернизации 786 метров трубы. Ремонт проходит на проспекте Ветеранов от Нового моста до улицы Генерала Симоняка. К 12:00 на предприятии обещают вернуть отопление в штатный режим.

В администрации Кировского района уточнили, что в зону ремонтных работ попали 94 здания, из них 75 жилых. На данный момент сварочные работы завершены, специалисты готовятся к запитке системы.



