Некоторым автолюбителям снег на руку: затянутый дрифт «Жигулей» попал на видео

Петербургская погода превращает дороги в полигоны для дрифта. В прямом смысле: некоторые автомобилисты спешат воспользоваться возможностями, которые даёт низкое сцепление шин с асфальтом.

В Петербурге «Жигули» несколько сотен метров ехали по дороге так, что их заносило то в одну, то в другую сторону. Вероятно, водитель тренировал управляемый занос. Видео – судя по снегу, ночное, – появилось утром 28 января в группе «Неизданное | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «Почти ДТП или просто дрифтеры», – пишет автор поста.

Пример того, как дрифт превращается в ДТП, продемонстрировал месяц назад автолюбитель в Красном Селе, после чего для местных жителей наступила долгожданная тишина. Чаще всего от визга заносов страдают люди, живущие у круглых площадей и перекрёстков, например на Комсомольской площади.





Действия таких водителей могут быть квалифицированы по статьям 12.14 и 12.15 КоАП РФ, то есть как нарушения правил маневрирования и расположения транспортного средства на проезжей части, встречного разъезда или обгона. За это полагается штраф и лишение прав. Отдельный законопроект о введении ответственности для уличных гонщиков российское правительство не поддержало. Сами «спортсмены» говорят, что для них в Петербурге нет подходящих площадок. После жалоб на дрифтеров прокуратура заставила «Ленту» на Лиговском оборудовать свою парковку неровностями. После того, как в июле 2018 года под колесами «гонщика» на Невском проспекте погибла заслуженная балерина Мариинского театра, полиция усилила охоту на стритрейсеров.



