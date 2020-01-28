Петербургским минированиям — ровно два месяца. Дату отметили новыми эвакуациями судов

Буднично пошли на выход суды Петербурга утром 28 января.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов города, первыми эвакуацию объявили Петродворцовый и Сестрорецкий.

Вчера причиной осмотра 833 объектов стало письмо с электронного адреса mr.bortnikov@protonmail.com. Работу прервала едва ли десятая часть из списка, но больше 14 тысяч человек все равно оказались потревожены. Проверки более 600 полицейских закончили только к половине восьмого вечера.

Напомним, нынешняя волна ложных минирований — самая масштабная в Петербурге. Ей сегодня ровно два месяца. Авторы спам-рассылки требуют возвращения 120 биткоинов, якобы похищенных с криптобиржи WEX.



