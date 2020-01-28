Кому-то до работы уже не доехать. На Лабораторной утром полыхал автомобиль

Автомобильный пожар тушили в Калининском районе Петербурга утром 28 января. О возгорании «Фонтанке» рассказали читатели.

В пресс-службе городского МЧС уточнили, что сообщение о пожаре у третьего дома на улице Лабораторной поступило в 9:03. Огонь охватил машину. В течение десяти минут с пламенем удалось справиться. Происшествие обошлось без пострадавших.

Ранее «Фонтанка» сообщала о горевшем на улице Омской Opel Astra. Счеты с автомобилем 31-летней бухгалтера сводили двое неизвестных.



