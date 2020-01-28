«Ведомости»: База клиентов сети «Красное и Белое» утекла в Интернет

Запись о 17 млн человек, которые якобы являются клиентами российской сети алкомаркетов, появилась в свободном доступе в Интернете. Как пишут 28 января «Ведомости», ранее за неё просили 15 тыс. рублей.

«С сентября 2019 г. часть базы с данными о 124 000 человек продавалась в даркнете на форуме «Дубликаты». За нее просили 15 000 руб. С октября по январь база на форуме постоянно пополнялась. 25 января база на 2 млн человек появилась на форуме «Фрикер клуб», а затем, уже на 4 млн, – на англоязычном форуме Raid», – сообщает газета.







По данным издания, в окончательном варианте база на 17 млн человек была опубликована в Telegram-канале специалиста по информационной безопасности Павла Ситникова Freedom Fox.

Записи в последней базе нередко содержат недействительные даты (1 января 1753 г.) и часто повторяющиеся номера телефонов. Одновременно с этим эксперты, опрошенные изданием, уверены, что число указанных в базе клиентов существенно завышено. Реальная якобы не должна составлять около 6,5 млн пользователей.





Одновременно с этим сообщением ТАСС приводит данные компании, занимающейся цифровой безопасностью, InfoWatch, о том, что в 2019 год на 40% увеличилось количество сообщений об утечках данных.

«За 2019 год число утечек в России увеличилось более чем на 40%, в то время как в мире подобных случаев стало больше примерно на 10%. Количество скомпрометированных записей персональных данных и платежной информации в нашей стране выросло примерно в шесть раз – до 170 млн, тогда как в мире этот показатель вырос в два раза – до 14 млрд записей», – уверяет президент компании Наталья Касперская.







Доля утечек, произошедших по вине хакеров, составляет всего около 20%, основным типом нарушителей выступают рядовые сотрудники компаний – порядка 70%.



