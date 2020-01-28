Похитители эвакуатора в Озерках растворились во времени. Угон не замечали больше месяца

Индивидуальный предприниматель лишился эвакуатора в Выборгском районе Петербурга: на то, чтобы заметить отсутствие машины на прежнем месте, ему потребовалось полтора месяца.

Как стало известно «Фонтанке» 28 января, исчезновение техники с Северного проспекта, 3, постигло 38-летнего петербуржца. Пропажу он обнаружил в обеденный перерыв накануне. Мужчина сразу набрал «112», однако оперативность не помогла. Белую «Газель» 2017 года выпуска неизвестные мстители могли угнать в любой день с середины декабря 2019 года. При этом эвакуатор стоимостью 1,2 миллиона рублей по КАСКО не застрахован и принадлежит другому человеку.

Полиция Выборгского района размышляет над возбуждением уголовного дела и пытается отследить машину по GPS-маяку.



