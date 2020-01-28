На встрече главы МИД Китая и гендиректора ВОЗ журналистам измерили температуру

Встреча министра иностранных дел Китая Ван И и генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Адана Гебрейесуса состоялась в Пекине 28 января. Чтобы попасть на нее, все сотрудники СМИ должны были пройти медицинскую проверку, сообщает РИА Новости.

Встреча состоялась в государственной резиденции «Дяоюйтай», и журналистов здесь досматривают регулярно. Однако в связи со вспышкой коронавируса, охватившей всю страну, к осмотру содержимого сумок добавилась проверка на наличие симптомов заболевания.

Представителей СМИ попросили продезинфицировать руки, написать в специальной таблице свое имя и название СМИ, после чего специальным прибором измерили температуру, которую также вписали в таблицу.

По наблюдениям корреспондента РИА Новости, не допущенных на мероприятие журналистов не оказалось.





Если кто-то нуждался в защитной маске, ее выдавали, но предупредили, что на встрече нужно будет снять.



