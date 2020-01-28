Происшествия
При пожаре в доходном доме с витражами в Петербурге пострадал пенсионер
МЧС уточнило информацию о пострадавших во время ночного возгорания в Петроградском районе. С отравлением в больницу попал пожилой мужчина.
Как сообщает пресс-служба регионального управления 28 января, огнем были объяты 15 квадратных метров чердака дома 3 по улице Полозова. Помимо этого сотрудники МЧС проверили перекрытия в квартире на 5-м этаже.
С отравлением угарным газом в больницу имени Джанелидзе попал 62-летний житель дома.
Как писала «Фонтанка», пожар начался в 02:50 утра и был полностью ликвидирован к 03:55.
Здание оказалось с историей и богатым декором.