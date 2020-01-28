В Приморском мужчины подожгли дамский автомобиль

Автомобиль полыхал в Приморском районе Петербурга. Загореться ему помогли двое незнакомцев.

Как стало известно ИА «Журналистские расследования» (АЖУР), 28 января около двух часов ночи с заявлением в полицию обратилась 31-летняя бухгалтер. Она рассказала о поджоге её автомобиля. Припаркованный у 14-го дома по улице Омской «Опель Астра» загорелся 27 января около десяти вечера. Полицейские изучили видео с камеры наблюдения. В объектив попали двое мужчин. Пламя охватило машину, после того как они прошлись рядом с ней. Оперативники ищут поджигателей.



