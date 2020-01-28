Автокредиты в России достигли исторического максимума, банки бьют рекорды

Средняя сумма автокредита в России в 2019 году выросла почти на 9,2% – до 769 тысяч рублей, что является историческим максимумом. Это позволило банкам выдать россиянам рекордные 615 миллиардов рублей на покупку машин против 512,5 миллиарда рублей годом ранее, сообщает 28 января РИА Новости со ссылкой на исследование бюро кредитных историй «Эквифакс».

На такой динамике, по оценке экспертов, сказались результаты декабря. По его итогам средний размер автокредита поставил рекорд – 845 тысяч рублей (рост на 9,6% по сравнению с предыдущим декабрём). С одной стороны, вырос спрос на более дорогие модели, с другой, ожидалось повышение стоимости машин в 2020 году. В декабре банки выдали автокредитов на 62,1 миллиарда рублей (и это после стремительного падения объемов кредитования в августе – ноябре), что является максимальным показателем с 2015 года, когда рынок начал восстанавливаться после кризисных явлений.

В 2020 году бурного роста автокредитования не предвидится, полагают эксперты. Одна из причин – спрос на автомобили нижнего и среднего ценового сегмента, поддерживаемого государственными программами, ожидаемый в первом полугодии.







