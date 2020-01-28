Через «окно» на границе с Китаем пропустили 169 человек

Дипломаты и амурские чиновники смогли договориться на временное «окно» на закрытой границе между Хэйхэ и Благовещенском в Россию для пропуска россиян. Пропустили только тех, кто прошел медосмотр.

Как сообщает «Интерфакс» 28 января со ссылкой на пресс-службу правительства Приамурья, всего в Россию попали 169 человек, из них 163 россиянина и 6 граждан Китая.

Граница была закрыта из-за распространения нового коронавируса с китайской стороны после новогодних праздников. В результате долгих переговоров была достигнута договоренность, что утром во вторник через КПП в Хэйхэ после медосмотра в Россию пропустят всех желающих.

«Ни у кого из них признаков вирусной инфекции не обнаружено.Одного человека с подозрением на патологию неинфекционной природы на скорой доставили в Благовещенскую городскую клиническую больницу для уточнения диагноза», – сообщает агентство.











Тем временем границу с городом Ухань, ставшим эпицентром заболевания новым коронавирусом, продолжают засыпать песком, закладывать бетонными блоками и распиленными деревьями.

На 28 января в Китае зафиксировано 106 случаев летального исхода и подтверждено 4515 случаев заражения новым коронавирусом, вызывающим пневмонию. Еще у 6973 человек подозревают заражение. В Тайване подтверждено пять случаев, в Гонконге – восемь, в Макао – семь.



