В «Балтийской жемчужине» школьнице пришлось отбиваться от нескромных объятий неизвестного

Следственный комитет в Красносельском районе Петербурга проводит проверку после заявления о неприятной встрече школьницы с неизвестным в «Балтийской жемчужине».

По данным ИА «Журналистские расследования» (АЖУР), мужчина настиг десятиклассницу около четырех вечера 27 января на улице Катерников. Как рассказала потом школьница маме-медику, неизвестный подошел к ней со спины, прижал к себе и полез руками туда, куда не следует. Крик девочки спугнул напавшего, и он убежал.

Испуганная старшеклассница запомнила серую одежду мужчины и рюкзак с мешком как для сменной обуви.



