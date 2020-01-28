«Человек пришел в лес». После «Короля Льва» Disney хочет оживить «Бэмби»

Современную экранизацию классического мультфильма 1942 года выпуска задумали снять на студии Disney. На этот раз оживлять будут самого известного оленёнка.

Как сообщают 28 января РИА Новости со ссылкой на Deadline, в ремейке съемки живой природы будут сочетаться с анимированными персонажами.

Disney удалось заманить в команду сценаристов из «Капитана Марвел» и «Изгой-один. Звездные войны: Истории».

Основным продюссером ленты заявлена компания Depth of Field, которая уже оживляет «Пиноккио» для Роберта Земекиса.





Напомним, что к производству ремейка «Короля Льва», который вышел в 2019 году компания привлекла таких звезд как Бейонсе и Дональд Гловер. Фильм собрал 1,66 миллиарда долларов в мировом прокате.



