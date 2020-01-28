«Справедливое наказание». Der Spiegel пришлось приносить публичные извинения за пост об освобождении Освенцима американцами

Посты в соцсетях политиков и СМИ все чаще оказываются важнее официальной информации и становятся поводом для скандалов. На этот раз в прицел попал немецкий журнал Der Spiegel. Как сообщает РБК 28 января, издание в минувший четверг, 23 января, разместил пост об освобождении концлагеря Освенцим.

На ошибку изданию сразу же стали указывать подписчики. Она была оперативно исправлена – издание написало, что лагерь смерти освободила Красная армия.

Uns ist in der Snapchat-Ausgabe von Donnerstagabend dieser extrem peinliche Fehler passiert, f?r den wir uns nur entschuldigen k?nnen. Wir haben ihn Freitag Vormittag korrigiert. Dass nun der Screenshot von Donnerstag kursiert, nehmen wir als gerechte Strafe an. pic.twitter.com/jtoZTogwWc — DER SPIEGEL (@derspiegel) January 26, 2020





Однако и этого оказалось мало. Реакция подписчиков довела журнал до официальных извинений.

Позже Der Spiegel написал, что «произошла чрезвычайно неловкая ошибка, за которую мы можем только извиниться». Также представители журнала сообщили, что принимают критику в свой адрес как «справедливое наказание».