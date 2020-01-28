Петербуржец 5 лет ездил без прав и наконец попался: его лишили удостоверения за границей

Глобализация и информационные технологии вывели на чистую воду 36-летнего петербуржца – злостного нарушителя ПДД. О необычном случае, с которым столкнулись сотрудники ОБ ДПС №1 ГИБДД, рассказывает «Дорожный инспектор» «ВКонтакте».

Вечером 27 января на 13-м километре Пулковского шоссе дорожные полицейские остановили минивэн «Фольксваген Каравелла», за рулём которого оказался 36-летний уроженец Ленинграда. Предъявить водительское удостоверение он не смог: сказал, что забыл дома. Инспекторы проверили его по информационным базам, и всплыла любопытная деталь. Мужчина был лишён прав в ноябре 2015 года в Белоруссии за вождение в нетрезвом виде. «Базы-то общие, так что легенда так себе», – отмечает «Дорожный инспектор».

Тогда, в 2015 году, мужчина с семьёй пересёк литовско-белорусскую границу и мчал по дороге с превышением скорости. Сотрудники ГАИ Республики Беларусь остановили его и выяснили, что он ещё и в алкогольном опьянении. Прав его лишили, но ему удалось сделал временные «в связи с утратой». Так он и катался до вчерашнего дня.





После задержания на Пулковском шоссе в отношении автомобилиста был составлен административный материал по части 2 статьи 12.7 КоАП РФ (управление ТС водителем, лишенным прав). Затем его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.



