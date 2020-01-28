Работникам Facebook не разрешают ездить в Китай

Сотрудникам Facebook руководство настойчиво посоветовало не ездить в Китай, пока там бушует коронавирус.

Об этом 28 января пишет Bloomberg, ссылаясь на неназванные источники. Рекомендация вступила в силу с 27 января. Впрочем, и рекомендацией это тоже можно назвать условно: захотевшим в КНР сотрудникам нужно будет просить разрешения. Тех же представителям Facebook, что недавно вернулись из Поднебесной, просят работать дистанционно.

При этом в самой компании официально комментировать данную информацию отказались.

К сегодняшнему утру 106 жителей Китая погибли от новой инфекции человек.



