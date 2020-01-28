Изогнутый лист стекла. Apple запатентовала новый Macbook

Компания Apple подала патентную заявку на «Электронное устройство со стеклянным корпусным элементом». «Коммерсант» со ссылкой на The Verge 28 января сообщает, что в новом персональном компьютере iMac клавиатура объединяется с экраном в один изогнутый лист стекла,

«Документ был подан в мае прошлого года, в нем описывается, как «область ввода» компьютера и «области отображения» iMac могут быть встроены в одну сплошную поверхность. При этом в опорной конструкции за дисплеем может находиться блок обработки компьютера, а также место для всех портов», – сообщает издание.

Эксперты говорят, что в новом дизайне изогнутого стекла намного больше, чем когда-либо использовала Apple в одном гаджете. В единое целое теперь соединяется не только компьютер и дисплей, но и сенсорная панель, и клавиатура. Последнюю при использовании можно будет отсоединить.



