Мэри Поппинс вернулась с восточным ветром. Исчезновение актрисы Андрейченко объяснили духовными практиками

После двух суток отсутствия актриса Наталья Андрейченко нашлась в Мексике. Она связалась с близкими и объяснилась в Instagram. Она вышла на связь с близкими, поведав им о том, где провела несколько последних дней.

«Мне необходимо было "освободиться" и набраться сил...Немного помолчать, придти в себя перед новыми задачами...Сообщу позже.Когда я приехала от своей подруги Марэт в субботу в середине дня домой – меня уже ждала машина, для того, чтобы увезти за 2,5 часа от моря в глубину джунглей.Там организовано специальное поселение с интересными духовными лидерами из разных стран мира: итальянцами, аргентинцами и немцами. Они меня очень хорошо знают. Когда меня к ним привезли у меня на груди уже была табличка "silence" / молчание», – объяснила своё отсутствие Андрейченко.

Тревогу из-за отсутствия актрисы забил её PR-агент, который разместил в аккаунте звезды своё обращение и просьбу помочь в поисках Андрейченко.



