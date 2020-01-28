Мэри Поппинс вернулась с восточным ветром. Исчезновение актрисы Андрейченко объяснили духовными практиками
После двух суток отсутствия актриса Наталья Андрейченко нашлась в Мексике. Она связалась с близкими и объяснилась в Instagram. Она вышла на связь с близкими, поведав им о том, где провела несколько последних дней.
Я даже не могу вам передать в каком объёме мне приходилось работать в последние недели моей жизни.? Мне необходимо было "освободиться" и набраться сил...? Немного помолчать, придти в себя перед новыми задачами...? Сообщу позже.? Когда я приехала от своей подруги Марэт в субботу в середине дня домой – меня уже ждала машина, для того, чтобы увезти за 2,5 часа от моря в глубину джунглей.? Там организовано специальное поселение с интересными духовными лидерами из разных стран мира: итальянцами, аргентинцами и немцами. Они меня очень хорошо знают. Когда меня к ним привезли у меня на груди уже была табличка "silence" / молчание.? ? В этом удивительном месте ты находишься в полном уединении и никто не имеет право тебя побеспокоить. ? До этого 2 недели одновременно с этим я находилась в очистительном ритрите и "очистила своё тело".? ? Меня привезли домой сегодня, в понедельник в районе 5:30 PM когда я и включила свой телефон.? О Боже!!!!!!!!!!
«Мне необходимо было "освободиться" и набраться сил...Немного помолчать, придти в себя перед новыми задачами...Сообщу позже.Когда я приехала от своей подруги Марэт в субботу в середине дня домой – меня уже ждала машина, для того, чтобы увезти за 2,5 часа от моря в глубину джунглей.Там организовано специальное поселение с интересными духовными лидерами из разных стран мира: итальянцами, аргентинцами и немцами. Они меня очень хорошо знают. Когда меня к ним привезли у меня на груди уже была табличка "silence" / молчание», – объяснила своё отсутствие Андрейченко.
Тревогу из-за отсутствия актрисы забил её PR-агент, который разместил в аккаунте звезды своё обращение и просьбу помочь в поисках Андрейченко.
Справка:
Наталья Андрейченко — советская и российская актриса театра и кино. Большую известность ей принесли роли в фильмах «Военно-полевой роман», «Сибириада» и «Мэри Поппинс, до свидания».