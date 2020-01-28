У Шуваловского карьера с огнём, охватившим машины, боролись больше часа

Два легковых автомобиля тушили минувшей ночью в Приморском районе Санкт-Петербурга.

По информации городского ГУ МЧС, вызов на улицу Лидии Зверевой, что у Шуваловского карьера, поступил 28 января в 4:58. У дома 3, корпус 1, загорелся «Фиат», а затем огонь перекинулся на соседний «Форд Фокус».

На место выехали два пожарных расчёта. На тушение им потребовалось чуть больше часа – к 6:07 пожар был ликвидирован. Сведения о пострадавших в ГУ МЧС не поступали.







