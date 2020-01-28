Видели снег, гуляли мы в снег, но лишь до утра. После недолгой зимы в Петербурге опять ждут потепление

Перепад температур ждет Петербурга 28 января. Синоптики обещают гололед и головную боль метеозависмым.

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», вторник в северной столице будет облачный с небольшим и мокрым снегом.

Умеренный южный и юго-восточный ветер принесет теплые воздушные массы, и с ночных -3...-5 градусов к середине дня они нагреют город до -1...+1 градусов. Что несомненно приведет к гололедице на дорогах.

Атмосферное давление будет понижаться.







