В России прогнозируют рост цен на мясо, молоко и кондитерские изделия. К этому приведут цифровые технологии и контроль качества
Рост цен сразу на несколько категорий продуктов прогнозируют специалисты Аналитического центра при правительстве. Аналитики подсчитали, что только мясная и молочная продукция в 2020 году может подорожать на 12 процентов.
«Рост цен на продукцию животного происхождения будет связан с повышением стоимости сырья, газа, электричества, а также других услуг, которые необходимы для производства. Еще одним из факторов, оказывающих влияние на ценообразование, станет введенная с 1 ноября 2019 года электронная ветеринарная сертификация в системе "Меркурий". Кроме того, с 1 июня 2020 года вводится цифровая маркировка молочной продукции, что также повысит нагрузку на производителей», – сообщают 28 января РИА Новости.
Помимо этого аналитики полагают, что рост цен на пальмовое масло приведет к подорожанию на 5-7% конфет, мороженого, печенья и чипсов.
Справка:
В декабре 2019 года цены на продукты выросли на 0,7%: в частности, куриные яйца подорожали на 6,3% (на 15,4% за декабрь 2018 года), плодоовощная продукция - на 3,8% (на 8,9% годом ранее), крупа и бобовые - на 1% (на 1,2%). Снижение цен зафиксировано на сахар-песок - на 3,7% против роста на 2% годом ранее, а также на мясо и птицу - на 0,1% против роста на 1% соответственно.