В России прогнозируют рост цен на мясо, молоко и кондитерские изделия. К этому приведут цифровые технологии и контроль качества

Рост цен сразу на несколько категорий продуктов прогнозируют специалисты Аналитического центра при правительстве. Аналитики подсчитали, что только мясная и молочная продукция в 2020 году может подорожать на 12 процентов.

«Рост цен на продукцию животного происхождения будет связан с повышением стоимости сырья, газа, электричества, а также других услуг, которые необходимы для производства. Еще одним из факторов, оказывающих влияние на ценообразование, станет введенная с 1 ноября 2019 года электронная ветеринарная сертификация в системе "Меркурий". Кроме того, с 1 июня 2020 года вводится цифровая маркировка молочной продукции, что также повысит нагрузку на производителей», – сообщают 28 января РИА Новости.

Помимо этого аналитики полагают, что рост цен на пальмовое масло приведет к подорожанию на 5-7% конфет, мороженого, печенья и чипсов.



