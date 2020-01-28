За сутки число погибших от нового коронавируса увеличилось на 20 человек. Количество заболевших растет в геометрической прогрессии

Число скончавшихся от нового типа коронавируса в одной только китайской провинции Хубэй, эпицентре вспышки, достигло ста человек, зараженных – 2714, свидетельствуют данные комитета по вопросам здравоохранения провинции. Об этом 28 января сообщают РИА Новости.

Всего к утру вторника количество погибших от коронавируса 2019-nCoV достигло по Китаю 106 человек.

В настоящее время в больницах разных городов провинции остаются 2567 заразившихся пациентов, из них 563 в тяжелом состоянии, 127 – в критическом. С момента начала вспышки заболевания по 27 января включительно из местных больниц выписали 47 выздоровевших.

Помимо этого, под наблюдением медиков все еще остаются 15,5 тысячи человек, которые вступали в тесный контакт с зараженными.



