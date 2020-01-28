«Сааб» в Ленобласти въехал в стоящий грузовик, погиб пассажир. Водитель жив и нетрезв

Смертельное ДТП произошло минувшим вечером в Тихвине (Ленинградская область).

Как сообщает 28 января отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и области, по предварительной информации, накануне около 22:20 в Тихвине на Южной объездной дороге, напротив дома 38, легковой автомобиль Saab 9-5 при движении в прямом направлении врезался в стоящий у края дороги Freightliner с полуприцепом. Грузовик был припаркован без нарушений ПДД, водителя в салоне не было.

На месте погиб пассажир «Сааба», его личность устанавливается. Водитель – мужчина лет 40-45 лет на вид с признаками опьянения – был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.







