В доходном доме с витражами на Петрогрдской стороне тушили под утро чердак

Жильцов верхних этажей эвакуировали пожарные во время тушения возгорания на улице Полозова в Петроградском районе Петербурга.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, сообщения о пожаре на чердаке пятиэтажного дома № 3 по указанной улице поступили в 02:50 утра 28 января.

Горел чердак с обстановкой на площади 15 квадратных метров. Было эвакуировано 3 человека. В 03:55 пожар ликвидировали силами 17 человек личного состава и четырех единиц техники.

«Сведения о пострадавших уточняются», – сообщили в МЧС.





Полозова, 3, как сообщает сайт citywalls, построен в 1913 году по проекту известного петербургского архитектора Руфина Габе, который сам жил неподалёку отсюда – в доме 44 по Большому пр. ПС. Дом – яркий пример неоклассицизма. В парадном дома сохранились старинные авторские витражи, камин, подлинная лестничная ковка. В 2009 году СМИ Петербурга писали, что здание могут снести ради постройки торгового центра. Однако проект реализован не был.



