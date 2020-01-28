Авто Признание & Влияние Фонтанка-500 Книги «Фонтанки» Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+0°C
/ Завтра: +1
$ 62.34р
68.78р
01:16 28.01.2020
Расширенный поиск

Общество
28.01.2020 00:40
Печать

"Адмирал Владимирский" дошёл из Кронштадта до Антарктиды

Океанографическое исследовательское судно (ОИС) Балтийского флота «Адмирал Владимирский» в рамках участия в кругосветной экспедиции судов ВМФ России бросило якорь на рейде российской антарктической станции «Беллинсгаузен», расположенной на острове Кинг-Джордж (Ватерлоо) в составе Южных Шетландских островов.

Стоянка «Адмирала Владимирского» на Южных Шетландских островах продлится до 29 января, сообщает Минобороны России. 28 января, в честь 200-летия открытия Антарктиды члены экипажа исследовательского судна, специалисты Русского географического общества, находящиеся на борту, примут участие в торжественных мероприятиях, посвящённых открытию самого южного континента Земли.

ОИС «Адмирал Владимирский» покинуло Кронштадт 3 декабря 2019 года, дав старт масштабной кругосветной океанографической экспедиции ВМФ России, которая посвящена 200-летию открытия Антарктиды и 250-летию со дня рождения адмирала Ивана Крузенштерна. В ходе экспедиции, которая продлится до июня 2020 года, к ОИС «Адмирал Владимирский» на различных маршрутах присоединятся гидрографическое судно «Маршал Геловани» и ОИС «Янтарь».


Справка:

В течение 1820-1821 годов экспедиция Беллинсгаузена полностью обошла южный материк. Успешно завершив это историческое кругосветное плавание, шлюпы "Восток" и "Мирный" 5 августа 1821 года вернулись в Кронштадт. Их встречал царь Александр I. Дополнительно в ходе экспедиции было открыто 29 новых островов. За весь период экспедиции продолжительностью 751 сутки был пройден путь, более чем в два раза превышающий длину экватора, более ста дней суда находились во льдах.

Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с

      Наши партнёры

      СМИ2

      Lentainform

      Загрузка...

      24СМИ. Агрегатор

      Новости компаний
      Setl Group
      27.01.2020 15:44

      Каждый второй проект комфорт-класса предполагает дворы без машин

      За последние три года количество жилых комплексов, в которых запланированы дворы без машин, выросло в два раза. Сейчас на рынке Петербурга их доля составляет около половины, следует из данных Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость».
      ГК «Ленстройтрест»
      27.01.2020 14:40

      ГК «Ленстройтрест» предоставляет дополнительную скидку на квартиры

      В течение 2020 года клиенты, самостоятельно получившие одобрение на предоставление ипотечного кредита и приобретающие с его помощью квартиру в объектах ГК «Ленстройтрест» через платформу «ДомКлик», могут получить скидку в размере 1% от итоговой стоимости жилья.
      Фото предоставлено пресс-службой ГК «Эталон»
      27.01.2020 14:12

      Группа «Эталон» приняла участие в организации памятных мероприятий в канун 76-й годовщины снятия блокады Ленинграда

      27 января 1944 года – День полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от его блокады немецко-фашистскими войсками.
      ПСК
      24.01.2020 17:57

      Культурно-досуговый центр Green Park откроется в Славянке летом

      Строительство культурно-досугового центра (КДЦ) Green Park в Славянке выходит на завершающую стадию.
      АО «Альфа-Банк»
      24.01.2020 15:57

      Альфа-Банк обучит за год 20 тысяч сотрудников

      Альфа-Банк открыл новый корпоративный университет — Альфа-Академию. Классы Академии спроектированы и оснащены по современным стандартам и позволяют проводить занятия в разных форматах, в том числе с применением методов нейрографики и плейбэк-театра.
      АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»
      24.01.2020 14:36

      Компания «Строительный трест» ввела в эксплуатацию школу в ЖК NEWПИТЕР

      Компания «СТ-Новоселье», входящая в Объединение «Строительный трест», получила разрешение на ввод в эксплуатацию школы в жилом квартале NEWПИТЕР в Ломоносовском районе Ленинградской области.
      Setl Group
      24.01.2020 14:12

      Премьера от «Петербургской Недвижимости»: малоэтажный квартал «Солнечный город. Резиденции»

      Компания вывела на рынок уникальный малоэтажный квартал в европейском стиле, который станет продолжением популярного ЖК «Солнечный город» в Красносельском районе. Квартиры в новом проекте будут продаваться с использованием эскроу-счетов. Цены — от 2,45 млн рублей.
      Группа «Эталон»
      24.01.2020 12:10

      Открыты продажи машиномест в подземном паркинге ЖК Галактика Pro от Группы «Эталон»

      Группа «Эталон» открыла продажи машиномест в двухуровневой подземной автостоянке жилого комплекса Галактика Pro, который возводится в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга в непосредственной близости от станций метро «Балтийская» и «Фрунзенская».
      Инвестиционно-строительная компания «Отделстрой»
      24.01.2020 11:58

      «Отделстрой» признан Благотворителем 2019 года

      По итогам 2019 года компании «Отделстрой» в лице Генерального директора Марка Окуня присуждено звание Благотворитель года. Так благотворительный фонд «Спасение» отметил вклад «Отделстрой» в здоровье подрастающего поколения.
      фото предоставлено: Компания Л1
      24.01.2020 11:40

      Студенты СПБГУ создадут проекты для ЖК «Лондон Парк» и «Премьер Палас»

      Темами дипломных работ студентов Санкт-Петербургского государственного университета стали проекты дизайна интерьера физкультурно-оздоровительного центра и организации общественного пространства в объекте исторического наследия, расположенных на территории двух жилых комплексов Компании Л1.
      ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
      24.01.2020 11:24

      Банк «Санкт-Петербург» в Новосибирске представил новую стратегию присутствия Банка в регионе

      Сегодня, 24 января 2020 года, Банк «Санкт-Петербург» открыл филиал в Новосибирске и представил новую стратегию развития в регионе.
      ГК «КВС»
      24.01.2020 10:53

      Паркинг в Клубном доме Б57 теперь можно приобрести в ипотеку

      Приобрести машиноместо в подземном паркинге Клубного дома Б57 у парка Победы теперь можно в ипотеку. Группа компаний «КВС» получила аккредитацию шести банков по программам кредитования машиномест.