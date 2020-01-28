Верховный суд США разрешил ужесточение правил выдачи грин-карт

Верховный суд США в позволил американской администрации ввести в действие новые правила выдачи разрешений на постоянное жительство в США (грин-карт), сообщает The Washington Post.

Новшества предусматривают ужесточение этой процедуры для тех, кто, по оценке властей, с большой долей вероятности будет полагаться на государственные пособия. В соответствии с предложенными правилами, негативными факторами при рассмотрении заявки на получение грин-карты будут считаться пользование льготным медстрахованием Medicaid, участие в программе получения продуктовых талонов и льготной покупки жилья.

Также проблемы с получением разрешений на постоянное жительство могут возникнуть у людей, страдающих от "заболевания, которое может потребовать серьезного лечения" и "помешать иностранцу обеспечивать себя, посещать школу или работу". То же самое будет и в случае, если у такого человека нет достаточных средств для оплаты лечения подобного заболевания. Отрицательными характеристиками станут также отсутствие частной медицинской страховки и недостаточный уровень владения английским языком, не позволяющий "выйти на рынок труда".

Распоряжение судей было принято 5 голосами против 4 и отменило решение 2-го Окружного апелляционного суда США в Нью-Йорке, которое поддерживало общенациональный контроль над миграционной политикой.



