Посольство РФ ответило брату экс-президента Польши о компенсациях за Вторую мировую

Российское посольство в Германии ответило на заявление лидера правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослава Качиньского, брата-близнеца погибшего в авиакатастрофе под Смоленском 10 апреля 2010 года экс-президента Польши Леха Качиньского о том, что Россия должна выплатить Варшаве компенсации за ущерб в годы Второй мировой войны.

«Хотелось бы напомнить, что наша страна уже заплатила 600 тысячами жизней бойцов Красной армии, которые освободили Польшу от нацизма. Именно благодаря им Польша сегодня существует как государство», – говорится в заявлении посольства в Facebook.

В российском диппредставительстве отметили, что пока в 75-ю годовщину освобождения концентрационного лагеря Освенцим Красной Армией мир вспоминает о трагедии холокоста и подвиге советского солдата, в Польше «пишут свою историю».

Ранее Качиньский в интервью изданию The Bild заявил, что Россия, как и Германия, должна заплатить компенсацию за нанесенный ущерб в годы Второй мировой войны.



