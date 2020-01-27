Премьер-министр РФ назначил главу Российского экологического оператора
Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Илью Гудкова директором Российского экологического оператора. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства России вечером 27 января.
«Назначить Гудкова Илью Эдуардовича генеральным директором публично-правовой компании по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами "Российский экологический оператор" сроком на 3 года», — говорится в документе.
Ранее Гудков занимал должность генерального директора ФКУ «Ространсмодернизация», откуда ушел 31 января 2019 года.
Справка:
Реформа отрасли по обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Основные показатели реформы определены паспортом нацпроекта "Экология".