ЖК Kingdon выходит из рекреации. Горсуд признал недействующим решение городских властей

Городской суд удовлетворил иск компания «Статус Эр» о признании недействующим внесение поправки в Генплан, согласно которой стройплощадке в Петроградском районе Петербурга присвоили рекреационный статус. Об этом 27 января сообщает портал NSP.ru.

Компания «Статус Эр», входящая в холдинг «Аквилон Инвест», планировала строить на Лодейнопольской улице, 8 жилой комплекс бизнес-класса Kingdom. В рамках борьбы с застройкой Петроградского района Заксобрание внесло участок в состав рекреационных зон в Генплане. Застройщик оспорил решение в суде. В качестве ответчиков выступили парламент, который проголосовал за это решение, и губернатор, который подписал документ.

В декабре 2019 года член фракции «Единой России» Юрий Гладунов обратился к Александру Беглову с просьбой помешать реализации проекта. В апреле 2019 года Госстройнадзор продлил компании разрешение на строительство, что вызвало недовольство спикера парламента Вячеслава Макарова.





В 2018 году суд признал незаконным включение территории в перечень зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП). Отметим, что включать частные участки в список скверов прямо запрещает закон.

Парламент и ранее боролся со стройками в Петроградском районе с помощью внесения площадок в перечень скверов. Однако собственники участков успешно оспаривали эти решения, в том числе, и в Верховном суде.