Всемирная организация здравоохранения повысила риски угроз нового коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) вечером 27 января объявила о повышении угрозы распространения коронавируса на мировом уровне, сообщают европейские СМИ.

"Очень высокий уровень угрозы – в Китае, высокий – на региональном уровне, высокий – на мировом", – говорится в докладе ВОЗ по ситуации с коронавирусом.

До этого в докладах угроза на мировом уровне оценивалась как "умеренная". Однако в ВОЗ указали на то, что в предыдущих версиях была допущена ошибка, а теперь ее исправили.

Напомним, 27 января заболевших новым коронавирусом обнаружили на Шри-Ланке, Камбодже и Украине, число заболевших в Китае приблизилось к 3 тысячас, погибли более 80.



