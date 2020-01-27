Мишустин назначил замов министрам финансов и цифрового развития

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин вечером 27 января произвёл ещё несколько назначений в федеральном правительстве.

Он назначил Павла Кадочникова заместителем министра финансов РФ. Соответствующее распоряжение опубликовано в понедельник на сайте правительства. "Назначить Кадочникова Павла Анатольевича заместителем Министра финансов Российской Федерации", – говорится в документе. Павел Кадочников с 2016 по 2018 гг. был президентом Центра стратегических разработок (ЦСР).

Другим распоряжением Мишустин назначил Людмилу Бокову заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

Людмила Бокова родилась в 1978 году. До назначения занимала должность первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, избиралась от Саратовской области.



