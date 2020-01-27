Геннадий Орлов рассказал, почему Кокорин не полетел с "Сочи" на сбор

Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал ситуацию вокруг нападающего «Зенита» Александра Кокорина, его якобы аренды в ФК «Сочи» и отказа футболиста лететь 27 января на второй предсезонный сбор этого клуба.

«Кокорин после первого сбора улетел в Дубай. Пока он считает, что останется в «Зените». Им руководят не амбиции, а спортивная прагматика – он в хорошей форме. Семак говорит, что Кокорин ему нужен. Никаких договоренностей у Александра ни с кем не было. Он никому не давал согласия и не изъявлял желания переходить в «Сочи». Сейчас все зависит от него самого, потому что у руководства «Зенита» свои соображения. Но Кокорин говорит, что хочет играть в футбол под руководством Семака. «Сочи» состоит из разных игроков, там другой тренер. Один Кокорин, на которого надеются… Он должен потащить за собой команду? Но с такими партнерами удастся ли это? Если его уговорят, то он полетит в Сочи. Но вряд ли.

Зачем разбивать тандем Дзюба – Азмун? Но почему у «Зенита» не могут играть три нападающих? Более того, Кокорин может играть на позиции полузащитника. Неужели Семак такой глупый и не разбирается в футболе, когда говорит, что Кокорин ему нужен? Александр ему нужен, чтобы команда была сильнее. Разве он возьмет его, чтобы мариновать на скамейке? Все сейчас зависит от Саши Кокорина, как он себя поведет. Ну и «Зенит» будет смотреть, что делать дальше», – сказал Орлов в прямом эфире «ГСО Live».

Напомним, ранее отчим и агент Александра Кокорина заявил о том, что тот не полетел с "Сочи" на сбор и может оказаться в "Зените-2". С 29 января по 10 февраля «Зенит» проведет сборы в испанском Бенидорме, где сыграют против «Дюделанжа», «Кайрата» и минского «Динамо».

Во вторник, 21 января, футбольный клуб «Сочи» объявил об аренде нападающего «Зенита» Александра Кокорина. В то же время петербуржцы эту информацию не стали подтверждать. Вскоре выяснилось, что ни сам игрок, ни тренеры не знали о сделке. Тем не менее такая договоренность действительно существовала, о чем позже рассказал генеральный директор «Зенита» Александр Медведев. Кокорин категорически отказался переходить в «Сочи». Его позицию несколько раз в интервью «Фонтанке» подтвердил отчим и агент Кирилл Логинов.



