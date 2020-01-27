СМИ Сирии сообщили о подрыве морских нефтяных трубопроводов страны

Государственное информагентство Сирии SANA со ссылкой на заявление министерства нефти и минеральных ресурсов страны 27 января сообщило об атаке террористов на сети морских нефтяных трубопроводов.

«Террористы и поддерживающие их союзники вновь нацелились на нефтяной сектор Сирии, нанося удары по сетям морских трубопроводов в портовом городе Банияс, установив взрывные устройства при помощи водолазов», — говорится в сообщении. В министерстве добавили, что специалисты уже приступили к оценке ущерба после атаки «для проведения работ по техническому обслуживанию и обеспечения продолжения добычи нефти».

Отмечается, что морские трубопроводные сети в Баниясе уже подвергались террористической атаке в июне 2019 года, что привело к утечке нефти, и выводу из строя части трубопроводов.



