Лидер Палестины отказался говорить с президентом США

Палестинский лидер Махмуд Аббас отказался от разговора по телефону с президентом США Дональдом Трампом по поводу плана урегулирования на Ближнем Востоке, подготовленного администрацией США, сообщает 27 января газета "Гаарец" со ссылкой на высокопоставленный источник в администрации Аббаса.

"Палестинский лидер Махмуд Аббас отказался от телефонного разговора с американским президентом Дональдом Трампом в понедельник, касающегося предстоящего обнародования мирного плана администрации Трампа", – пишет издание.

Источник газеты добавил, что "на прошлой неделе были похожие попытки организовать разговор".

Газета отмечает, что постоянного канала коммуникации между офисом Аббаса и Белым домом сейчас нет, связь сторон осуществляется только между палестинской разведкой и ЦРУ.

Сейчас в Белом доме проходит встреча Трампа с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху. Т



