Китаянку с коронавирусом госпитализировали на Шри-Ланке

Китаянку с коронавирусом госпитализировали в Шри-Ланке, это первый выявленный случай заболевания "смертельной пневмонией" в стране-острове, сообщает телеканал News 1st со ссылкой на минздрав государства.

BREAKING NEWS : Health Ministry says a 43-year-old Chinese woman hospitalized in Sri Lanka tested positive for the coronavirus #lka #SriLanka