Китаянку с коронавирусом госпитализировали на Шри-Ланке

Китаянку с коронавирусом госпитализировали в Шри-Ланке, это первый выявленный случай заболевания "смертельной пневмонией" в стране-острове, сообщает телеканал News 1st со ссылкой на минздрав государства.

BREAKING NEWS : Health Ministry says a 43-year-old Chinese woman hospitalized in Sri Lanka tested positive for the coronavirus #lka #SriLanka — News 1st (@NewsfirstSL) 27 января 2020 г.

«Министерство здравоохранения сообщает, что у 43-летняя китаянки, госпитализированной на Шри-Ланке, был обнаружен коронавирус», — говорится в сообщении.





По данным телеканала, она прибыла на Шри-Ланку из китайской провинции Хубэй, в административном центре которого, городе Ухань, был впервые зафиксирован новый коронавирус. Женщину была госпитализирована в инфекционную больницу 25 января, после чего её анализы показали положительную реакцию на коронавирус нового типа.

Напомним, 27 января случаи обнаружения больных новым коронавирусом официально подтвердили Филиппины и Украина.