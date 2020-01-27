30 артиллерийских залпов над Петропавловской крепостью прозвучали в честь освобождения Ленинграда от фашистской блокады

День празднования 76 годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады закончился салютом у стен Петропавловской крепости.

Павел Каравашкин/

Как сообщает пресс-служба Западного военного округа, в девять часов вечера 27 января залпы были произведены силами расчётов Михайловской военной артиллерийской академии. Работали и салютные установки, небо над Невой украсили 2 тысячи фейерверков.

Это был второй за день салют. Часом ранее горожанам на стрелке Васильевского острова показали реконструкцию Ленинградского победного салюта 27 января 1944 года. Зенитные орудия появились на Биржевой площади впервые со времён войны.



