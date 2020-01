Главы Пентагона и ВВС США подтвердили авиакатастрофу в Афганистане

Глава Пентагона и представитель ВВС США подтвердили авиакатастрофу в Афганистане, разбившийся самолет принадлежал Военно-воздушным силам (ВВС) США, о состоянии членов экипажа в настоящий момент ничего не известно.

Начальник штаба ВВС США генерал Дэвид Голдфейн заявил, что разбившимся воздушным судном был самолет связи E-11A. "Судя по всему, мы потеряли самолет. Мы не знаем о состоянии экипажа", – приводит его слова портал Military.com. По его словам, представители Центрального командования Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) в настоящее время занимаются расследованием причин произошедшего. Генерал при этом не стал подтверждать, был ли самолет сбит.

Air Force E-11A Networking Plane Has Crashed in Afghanistan, Top General Confirms https://t.co/hny5RWtM1w

Также глава Пентагона Марк Эспер на совместной пресс-конференции с министром обороны Франции Флоранс Парли также сообщил, что знает о крушении самолета.

LIVE: @EsperDoD & @florence_parly speak to reporters at the Pentagon. https://t.co/VNz9cfqosy