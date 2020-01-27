Главы Пентагона и ВВС США подтвердили авиакатастрофу в Афганистане

Глава Пентагона и представитель ВВС США подтвердили авиакатастрофу в Афганистане, разбившийся самолет принадлежал Военно-воздушным силам (ВВС) США, о состоянии членов экипажа в настоящий момент ничего не известно.

Начальник штаба ВВС США генерал Дэвид Голдфейн заявил, что разбившимся воздушным судном был самолет связи E-11A. "Судя по всему, мы потеряли самолет. Мы не знаем о состоянии экипажа", – приводит его слова портал Military.com. По его словам, представители Центрального командования Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) в настоящее время занимаются расследованием причин произошедшего. Генерал при этом не стал подтверждать, был ли самолет сбит.

Air Force E-11A Networking Plane Has Crashed in Afghanistan, Top General Confirms https://t.co/hny5RWtM1w — Military.com (@Militarydotcom) 27 января 2020 г.





Также глава Пентагона Марк Эспер на совместной пресс-конференции с министром обороны Франции Флоранс Парли также сообщил, что знает о крушении самолета.

"Я осведомлен о ситуации, мне в настоящее время нечего больше добавить. Ситуация развивается, и мы следим за развитием", – сказал он в ответ на просьбу сообщить дополнительные подробности.

Ранее представители запрещенного в РФ движения "Талибан" заявили о том, что сбили в горах Афганистана самолёт ВВС США, а местные СМИ показали видео с места крушения.