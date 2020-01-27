Минобороны России сообщило о готовящихся "Белыми касками" в Сирии провокациях с химоружием

Боевики в Сирии, а также их сообщники из организации «Белые каски» готовят очередную провокацию с применением химоружия, сообщает пресс-служба Минобороны вечером 27 января.

«Бандформирования и их сообщники из числа "Белых касок" в очередной раз готовят провокацию с применением отравляющих веществ. Ее цель – обвинить сирийские власти в использовании химического оружия против мирного населения», — говорится в сообщении.

По данным министерства, представители «Белых касок» прибыли в населенные пункты Кафер-Хамра в провинции Алеппо, а также в Маарет-Мисрин и Эриха в провинции Идлиб под охраной боевиков террористической группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» (запрещена в РФ — RNS). При этом они привезли емкости с предположительно газообразным хлором.





«Также получены сведения о складировании незаконными вооруженными формированиями отравляющих веществ на территории телерадиовещательных центров в городах Джиср-эш-Шугур и Секараб провинции Идлиб», – сообщили в министерстве.

Кроме того, по данным Минобороны, в населенных пунктах Акбарат и Сальхаб провинции Идлиб действуют лаборатории, в которых «подготовленными в ряде европейских стран» специалистами, осуществляется синтез отравляющих веществ.

«Запасы химикатов хранятся на складах в районе бывшей военной базы вблизи населенного пункта Дар-Тааза провинции Алеппо, в горной местности Джебель-эз-Завие и в районе населенного пункта Салькин провинции Идлиб», – сообщают в министерстве.