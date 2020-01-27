Светофоры на Невском починили, движение пришло в норму

На трёх перекрёстках с Невским проспектом светофоры вернули в рабочее состояние вечером 27 января. Пробки в Петербурге – три балла.

Как сообщили «Фонтанке» в дирекции организации дорожного движения, светофоры на перекрёстках с улицей Маяковского, Литейным проспектом и набережной Фонтанки починили около восьми часов вечера.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», на Невском практически свободно.

Как сообщалось ранее, движение было практически парализовано не только из-за светофоров, но и вставшего на пересечении с Литейным троллейбуса. Водителю пришлось резко тормозить чтобы избежать аварии, самостоятельно уехать дальше он не смог.



