Конституционный суд распорядился пересмотреть приговор Котову. «Дадинская» статья снова устояла

Дело Константина Котова, получившего четыре года колонии за неоднократные нарушения на митингах, будет направлено на новое рассмотрение. Такое решение вынес Конституционный суд РФ (КС), но сам за «дадинскую» статью второй раз не взялся.

Определение опубликовано 27 января, через месяц после того, как Котов попросил КС РФ признать неконституционной статью 212.1 УК. Он настаивал, что в его случае суды общей юрисдикции проигнорировали позицию КС, который ещё в 2017 году растолковал, в каких случаях допустимо отправлять фигурантов в колонию.

Так, одним из основных признаков состава преступления была указана «реальная угроза гражданам, общественному порядку или безопасности». В новом определении КС повторил этот критерий, подчеркнув, что «реальность» опасности должна быть подтверждена конкретными действиями фигуранта.

«Без установления такого рода обстоятельств применение наказания в вид лишения свободы за преступление, предусмотренное статьей 212. 1 УК, исключено», – заключили судьи, указав, что помехи транспорту или затруднения для пешеходов расцениваться как угроза не могут. Кроме того, в документе напоминают, что на первый раз попавших под уголовное дело нарушителей порядка на митингах изолировать от общества не обязательно.





Дело Котова подлежит пересмотру. Что касается спорной нормы, то итогового постановления по ней не будет, поскольку «неопределённость относительно её конституционности отсутствует». Впрочем, законодатель вправе уточнить статью, чтобы в дальнейшем суды не ошибались с толкованием.

Такая же осторожная рекомендация дана в постановлении по жалобе Ильдара Дадина – первого осуждённого по статье 212.1 УК. После обращения в КС он получил свободу, норму признали нужной, править её законодатель не стал.

Представители Котова рассчитывали, что со спорной статьёй разберуться радикальнее: пренебрежение правовым смыслом, который выявил КС, даёт право признать неконституционной норму, в которой до этого не видели противоречий.

Программист Константин Котов осенью 2019 года приговорён к 4 годам колонии по так называемому «московском делу». Вопрос о его наказании поднимали в том числе на пресс-конференции с Владимиром Путиным в декабре прошлого года. По её итогам президент поручил Генпрокуратуре проверить обвинительный приговор активиста.