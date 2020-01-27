Снявши крышу, по арене не плачут. Концессионная экспертиза приговорила СКК к обезглавливанию

Реконструктор СКК получил экспертизу, согласно которой крыша комплекса держится на честном слове, единственный вариант — ампутировать. «Фонтанка» поговорила с авторами приговора и их противниками.

Антон Ваганов/ТАСС

Информация о проведенной концессионером экспертизе мембраны появилась накануне. По разным ресурсам разбежался текст итоговой записки с выводами, главный из которых звучит так: альтернативы демонтажа конструкции не существует. «Жестко», – говорят в Союзе архитекторов. Однако теперь у концессионера на руках «броня» толщиной менее 6 мм, а сам концессионер под эту крышу уже старается лишний раз не заходить.

Гендиректор компании-концессионера «СКА Арена» Игорь Забиран подтвердил «Фонтанке», что заказал экспертизу у «Проектного института № 1», для которого, в свою очередь, ее сделал «Институт «Геореконструкция». Целиком документ представляет собой том страниц в 200. Первая его часть — портрет той самой мембранной конструкции кровли, которая и делает просто крупный спортивный объект уникальным. Стальная провисающая мембрана выполнена из 56 стальных полотнищ, толщиной 6, 8 и 12 мм, они имеют форму лепестков. Конструкция крепится она к железобетонному кольцу диаметром 160 метров, которое опирается на основные колонны здания. По радиусам расположены 56 стабилизирующих полуферм — каждая из троса и треугольной системы раскосов. У всей конструкции есть еще промежуточное стальное решетчатое кольцо диаметров 72 метра. В самом центре — аэрационный фонарь.

«Геореконструкция» ссылается на исследование, которое проводил в 1988 году еще ЛенЗНИИЭП на предмет коррозии. Уже тогда все смотрелось так себе: кое-где крошился бетон, вылезала наружу арматура, прорастал мох; были и протечки в центре, ржавчина нарастала до 2 мм, рубероидное покрытие теряло целостность. Главная проблема — постоянное присутствие влаги под слоем изоляции. Решали ее, если верить экспертизе, так: началась протечка внутри арены — прямо на старый слой гидроизоляции укладывается новый. Таких коржей за время эксплуатации здания накопилось более десяти, между ними стоит вода.





В итоге по итогам последнего обследования список дефектов его больше. Есть смещение узлов крепления; мох, судя по всему, сменился уже кустами. Но главное: около половины всей площади мембраны поражено коррозией, чем ближе к центру — тем хуже. Максимальная глубина язвенной коррозии составила 2 мм, в сечении потеряно до 35%, что означает аварийность.

«Если представить себе мембрану в виде круга в 10 см диаметром, то 1 мм снаружи — это та площадь, где толщина в действительности составляет 12 мм, еще столько же — 8 мм, – объясняет гендиректор «Геореконструкции» Александр Шашкин. – Остальное — 6 мм. Сейчас, когда сделано тотальное вскрытие, то видно, что площадная коррозия тотальна. Мы сделали выбуривание маленьких таких «пуговиц» и видим, что местами мембрана истончилась до 3,5 мм, практические вдвое». Сейчас на территорию комплекса без лишней нужды рекомендовано не заходить.

Отдельная глава экспертизы — устойчивость к аэродинамическим и снеговым нагрузкам. «Мы привлекли ведущих специалистов по металлу — Иосифа Рошаля и Владимира Лалина из Политехнического университета, – говорит Шашкин. - Мы как инженеры помним, какой подход был в Советском Союзе: все в своих диссертациях должны были предложить совершенствование методов расчета, чтобы выбирать лишние коэффициенты сверх норматива. И если представить, что мембрана построена только что, то при нынешних нормативных нагрузках у нее запас прочности всего 2%».

Судя по тексту экспертизы, речь идет о наиболее напряженных зонах вблизи стабилизирующего кольца при снеговой нагрузке 210 кг/кв. м. Вывод все тот же: «фактическая несущая способность мембраны не обеспечивается». Это значит, что для сохранения уникального покрытия необходимо выполнить полную замену лепестков и кровли. Что в этом случае остается – не понятно.

Приговор экспертизы безапелляционен: «альтернативы демонтажа конструкции не существует». Это, в общем, не совсем в правилах экспертов; они могут указывать на опасность работ по сохранению исторических зданий, их экономическую нецелесообразность, но просто отметать все другие варианты не принято. «Это довольно жесткая позиция, – говорит Святослав Гайкович, вице-президент Союза архитекторов Санкт-Петербурга. – Раньше аргументы за демонтаж базировались на том, что при нынешнем объемно-пространственном решении сложно достичь целей проекта, по емкости и так далее. А теперь появляется аргумент из другой плоскости, касающийся аварийности».

Если экспертиза права, то СКК не жилец. Это не прописано в документе, но сам объем необходимой замены лепестков мембраны говорит о многом. Александр Шашкин, в целом, и не отрицает. «Я еще и инженер-реставратор, и понимаю, что для памятника важна подлинность конструкции, – говорит он. – Мы закончили недавно реставрацию Преображенской церкви в Кижах, и там после протезирования, замены и реставрации подлинным остались более 70% деревянных элементов. А здесь если мы больше половины мембраны меняем… А ведь мембрана — это единственный элемент, который придает СКК уникальность. Ну и наконец, если мы говорим об инженерной мысли, то для нее достаточно фиксации самой идем на бумаге. Нельзя путать отношение конструкторов и архитекторов».

Вместе этим взглядам не сойтись. Напомним, Союз архитекторов уже подавал вместе с петербургским отделением Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры заявление на включение комплекса в список выявленных объектов культурного наследия. КГИОП, впрочем, не стал рассматривать его, а на прошлой неделе заявил, что до 1 февраля беспокоить его подобной корреспонденцией ни к чему. «Мы этим воспользуемся, – говорит замглвы ВООПиК Александр Кононов. – Потому что вне зависимости от технического состояния, нет никаких сомнений, что объект обладает архитектурной и градостроительной ценностью. В законе прямо написано, что само по себе техническое состояние не является основанием для сноса. Мы будем на этом настаивать: можно ремонтировать, можно реконструировать, никто не спорит — но не путем сноса».





Вопрос в том, будет ли что сохранять к 31 января, да и после — в период рассмотрения документов в КГИОП. В «СКА Арена» на вопрос о сроках начала работ не отвечают — там подчеркивают, что участок еще не целиком передан концессионеру. Если представить, что завтра краны вырастут вокруг комплекса, заявления в Смольный ничего не изменят. «Мы понимаем, что если люди захотят сносить, то их не остановят ни судебные запреты, ни историко-культурные ограничения, – сокрушается Кононов. «Все, что можно было, Союз архитекторов уже сделал», – признается Святослав Гайкович.

Если демонтаж произойдет, то ремейка мембраны никто не ждет – это видно по тем эскизам, которые ранее показывал концессионер. «Мы расспрашивали разных известных проектировщиков, как насчет того, чтобы повторить подвиг Олега Александрович Курбатова и сделать «мембрану дубль два», – говорит Шашкин. – Они говорят — ни за что, только из стержней. Такие здания, как выясняется, ужасно эксплуатируются. На такие сооружения нет коэффициента эксплуатации дураком, они недуракоустойчивы».

Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»