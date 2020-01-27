Авто Признание & Влияние Фонтанка-500 Книги «Фонтанки» Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

-2°C
/ Завтра: +0
$ 62.34р
68.78р
23:18 27.01.2020
Расширенный поиск

Город
27.01.2020 21:30
Печать

Снявши крышу, по арене не плачут. Концессионная экспертиза приговорила СКК к обезглавливанию

Реконструктор СКК получил экспертизу, согласно которой крыша комплекса держится на честном слове, единственный вариант — ампутировать. «Фонтанка» поговорила с авторами приговора и их противниками.

Снявши крышу, по арене не плачут. Концессионная экспертиза приговорила СКК к обезглавливанию

Антон Ваганов/ТАСС

Информация о проведенной концессионером экспертизе мембраны появилась накануне. По разным ресурсам разбежался текст итоговой записки с выводами, главный из которых звучит так: альтернативы демонтажа конструкции не существует. «Жестко», – говорят в Союзе архитекторов. Однако теперь у концессионера на руках «броня» толщиной менее 6 мм, а сам концессионер под эту крышу уже старается лишний раз не заходить.

Гендиректор компании-концессионера «СКА Арена» Игорь Забиран подтвердил «Фонтанке», что заказал экспертизу у «Проектного института № 1», для которого, в свою очередь, ее сделал «Институт «Геореконструкция». Целиком документ представляет собой том страниц в 200. Первая его часть — портрет той самой мембранной конструкции кровли, которая и делает просто крупный спортивный объект уникальным. Стальная провисающая мембрана выполнена из 56 стальных полотнищ, толщиной 6, 8 и 12 мм, они имеют форму лепестков. Конструкция крепится она к железобетонному кольцу диаметром 160 метров, которое опирается на основные колонны здания. По радиусам расположены 56 стабилизирующих полуферм — каждая из троса и треугольной системы раскосов. У всей конструкции есть еще промежуточное стальное решетчатое кольцо диаметров 72 метра. В самом центре — аэрационный фонарь.

Снявши крышу, по арене не плачут. Концессионная экспертиза приговорила СКК к обезглавливанию

«Геореконструкция» ссылается на исследование, которое проводил в 1988 году еще ЛенЗНИИЭП на предмет коррозии. Уже тогда все смотрелось так себе: кое-где крошился бетон, вылезала наружу арматура, прорастал мох; были и протечки в центре, ржавчина нарастала до 2 мм, рубероидное покрытие теряло целостность. Главная проблема — постоянное присутствие влаги под слоем изоляции. Решали ее, если верить экспертизе, так: началась протечка внутри арены — прямо на старый слой гидроизоляции укладывается новый. Таких коржей за время эксплуатации здания накопилось более десяти, между ними стоит вода.


В итоге по итогам последнего обследования список дефектов его больше. Есть смещение узлов крепления; мох, судя по всему, сменился уже кустами. Но главное: около половины всей площади мембраны поражено коррозией, чем ближе к центру — тем хуже. Максимальная глубина язвенной коррозии составила 2 мм, в сечении потеряно до 35%, что означает аварийность.

«Если представить себе мембрану в виде круга в 10 см диаметром, то 1 мм снаружи — это та площадь, где толщина в действительности составляет 12 мм, еще столько же — 8 мм, – объясняет гендиректор «Геореконструкции» Александр Шашкин. – Остальное — 6 мм. Сейчас, когда сделано тотальное вскрытие, то видно, что площадная коррозия тотальна. Мы сделали выбуривание маленьких таких «пуговиц» и видим, что местами мембрана истончилась до 3,5 мм, практические вдвое». Сейчас на территорию комплекса без лишней нужды рекомендовано не заходить.

Отдельная глава экспертизы — устойчивость к аэродинамическим и снеговым нагрузкам. «Мы привлекли ведущих специалистов по металлу — Иосифа Рошаля и Владимира Лалина из Политехнического университета, – говорит Шашкин. -  Мы как инженеры помним, какой подход был в Советском Союзе: все в своих диссертациях должны были предложить совершенствование методов расчета, чтобы выбирать лишние коэффициенты сверх норматива. И если  представить, что мембрана построена только что, то при нынешних нормативных нагрузках у нее запас прочности всего 2%».

Судя по тексту экспертизы, речь идет о наиболее напряженных зонах вблизи стабилизирующего кольца при снеговой нагрузке 210 кг/кв. м. Вывод все тот же: «фактическая несущая способность мембраны не обеспечивается». Это значит, что для сохранения уникального покрытия необходимо выполнить полную замену лепестков и кровли. Что в этом случае остается – не понятно.

Приговор экспертизы безапелляционен: «альтернативы демонтажа конструкции не существует». Это, в общем, не совсем в правилах экспертов; они могут указывать на опасность работ по сохранению исторических зданий, их экономическую нецелесообразность, но просто отметать все другие варианты не принято. «Это довольно жесткая позиция, – говорит Святослав Гайкович, вице-президент Союза архитекторов Санкт-Петербурга. – Раньше аргументы за демонтаж базировались на том, что при нынешнем объемно-пространственном решении сложно достичь целей проекта, по емкости и так далее. А теперь появляется аргумент из другой плоскости, касающийся аварийности».

Если экспертиза права, то СКК не жилец. Это не прописано в документе, но сам объем необходимой замены лепестков мембраны говорит о многом. Александр Шашкин, в целом, и не отрицает. «Я еще и инженер-реставратор, и понимаю, что для памятника важна подлинность конструкции, – говорит он. – Мы закончили недавно реставрацию Преображенской церкви в Кижах, и там после протезирования, замены и реставрации подлинным остались более 70% деревянных элементов. А здесь если мы больше половины мембраны меняем… А ведь мембрана — это единственный элемент, который придает СКК уникальность. Ну и наконец, если мы говорим об инженерной мысли, то для нее достаточно фиксации самой идем на бумаге. Нельзя путать отношение конструкторов и архитекторов».

Вместе этим взглядам не сойтись. Напомним, Союз архитекторов уже подавал вместе с петербургским отделением Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры заявление на включение комплекса в список выявленных объектов культурного наследия. КГИОП, впрочем, не стал рассматривать его, а на прошлой неделе заявил, что до 1 февраля беспокоить его подобной корреспонденцией ни к чему. «Мы этим воспользуемся, – говорит замглвы ВООПиК Александр Кононов. – Потому что вне зависимости от технического состояния, нет никаких сомнений, что объект обладает архитектурной и градостроительной ценностью. В законе прямо написано, что само по себе техническое состояние не является основанием для сноса.  Мы будем на этом настаивать: можно ремонтировать, можно реконструировать, никто не спорит — но не путем сноса».


Вопрос в том, будет ли что сохранять к 31 января, да и после — в период рассмотрения документов в КГИОП. В «СКА Арена» на вопрос о сроках начала работ не отвечают — там подчеркивают, что участок еще не целиком передан концессионеру. Если представить, что завтра краны вырастут вокруг комплекса, заявления в Смольный ничего не изменят. «Мы понимаем, что если люди захотят сносить, то их не остановят ни судебные запреты, ни историко-культурные ограничения, – сокрушается Кононов. «Все, что можно было, Союз архитекторов уже сделал», – признается Святослав Гайкович.

Если демонтаж произойдет, то ремейка мембраны никто не ждет – это видно по тем эскизам, которые ранее показывал концессионер. «Мы расспрашивали разных известных проектировщиков, как насчет того, чтобы повторить подвиг Олега Александрович Курбатова и сделать «мембрану дубль два», – говорит Шашкин. – Они говорят — ни за что, только из стержней. Такие здания, как выясняется, ужасно эксплуатируются. На такие сооружения нет коэффициента эксплуатации дураком, они недуракоустойчивы».

Николай Кудин,
«Фонтанка.ру»


© Фонтанка.Ру

Справка:

 

Концессионное соглашение о реконструкции СКК город со «СКА Ареной» подписали в середине января. Перед этим компания подала заявку на конкурс. Она стала единственным претендентом.

Согласно конкурсной документации, обновленная арена должна быть готова к маю 2023 года. Вложения города — не более 50% стоимости проекта и не более 10 млрд рублей. Условия позволят инвестору изменить внешний облик арены, высоту, этажность, объем и демонтировать несущие конструкции. Концессия заключается на 55 лет, в том числе инвестору предстоит обустроить общественное пространство вокруг.

В конце года ООО «СКА-Арена» сменило владельца: ранее оно напрямую принадлежало Игорю Забирану, а теперь – АО «Спортивные технологии и инвестиции», собственником которого, впрочем, тоже является Забиран.
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с

      Наши партнёры

      СМИ2

      Lentainform

      Загрузка...

      24СМИ. Агрегатор

      Новости компаний
      Setl Group
      27.01.2020 15:44

      Каждый второй проект комфорт-класса предполагает дворы без машин

      За последние три года количество жилых комплексов, в которых запланированы дворы без машин, выросло в два раза. Сейчас на рынке Петербурга их доля составляет около половины, следует из данных Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость».
      ГК «Ленстройтрест»
      27.01.2020 14:40

      ГК «Ленстройтрест» предоставляет дополнительную скидку на квартиры

      В течение 2020 года клиенты, самостоятельно получившие одобрение на предоставление ипотечного кредита и приобретающие с его помощью квартиру в объектах ГК «Ленстройтрест» через платформу «ДомКлик», могут получить скидку в размере 1% от итоговой стоимости жилья.
      Фото предоставлено пресс-службой ГК «Эталон»
      27.01.2020 14:12

      Группа «Эталон» приняла участие в организации памятных мероприятий в канун 76-й годовщины снятия блокады Ленинграда

      27 января 1944 года – День полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от его блокады немецко-фашистскими войсками.
      ПСК
      24.01.2020 17:57

      Культурно-досуговый центр Green Park откроется в Славянке летом

      Строительство культурно-досугового центра (КДЦ) Green Park в Славянке выходит на завершающую стадию.
      АО «Альфа-Банк»
      24.01.2020 15:57

      Альфа-Банк обучит за год 20 тысяч сотрудников

      Альфа-Банк открыл новый корпоративный университет — Альфа-Академию. Классы Академии спроектированы и оснащены по современным стандартам и позволяют проводить занятия в разных форматах, в том числе с применением методов нейрографики и плейбэк-театра.
      АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»
      24.01.2020 14:36

      Компания «Строительный трест» ввела в эксплуатацию школу в ЖК NEWПИТЕР

      Компания «СТ-Новоселье», входящая в Объединение «Строительный трест», получила разрешение на ввод в эксплуатацию школы в жилом квартале NEWПИТЕР в Ломоносовском районе Ленинградской области.
      Setl Group
      24.01.2020 14:12

      Премьера от «Петербургской Недвижимости»: малоэтажный квартал «Солнечный город. Резиденции»

      Компания вывела на рынок уникальный малоэтажный квартал в европейском стиле, который станет продолжением популярного ЖК «Солнечный город» в Красносельском районе. Квартиры в новом проекте будут продаваться с использованием эскроу-счетов. Цены — от 2,45 млн рублей.
      Группа «Эталон»
      24.01.2020 12:10

      Открыты продажи машиномест в подземном паркинге ЖК Галактика Pro от Группы «Эталон»

      Группа «Эталон» открыла продажи машиномест в двухуровневой подземной автостоянке жилого комплекса Галактика Pro, который возводится в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга в непосредственной близости от станций метро «Балтийская» и «Фрунзенская».
      Инвестиционно-строительная компания «Отделстрой»
      24.01.2020 11:58

      «Отделстрой» признан Благотворителем 2019 года

      По итогам 2019 года компании «Отделстрой» в лице Генерального директора Марка Окуня присуждено звание Благотворитель года. Так благотворительный фонд «Спасение» отметил вклад «Отделстрой» в здоровье подрастающего поколения.
      фото предоставлено: Компания Л1
      24.01.2020 11:40

      Студенты СПБГУ создадут проекты для ЖК «Лондон Парк» и «Премьер Палас»

      Темами дипломных работ студентов Санкт-Петербургского государственного университета стали проекты дизайна интерьера физкультурно-оздоровительного центра и организации общественного пространства в объекте исторического наследия, расположенных на территории двух жилых комплексов Компании Л1.
      ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
      24.01.2020 11:24

      Банк «Санкт-Петербург» в Новосибирске представил новую стратегию присутствия Банка в регионе

      Сегодня, 24 января 2020 года, Банк «Санкт-Петербург» открыл филиал в Новосибирске и представил новую стратегию развития в регионе.
      ГК «КВС»
      24.01.2020 10:53

      Паркинг в Клубном доме Б57 теперь можно приобрести в ипотеку

      Приобрести машиноместо в подземном паркинге Клубного дома Б57 у парка Победы теперь можно в ипотеку. Группа компаний «КВС» получила аккредитацию шести банков по программам кредитования машиномест.