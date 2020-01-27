СМИ: У задержанного в России за шпионаж японца нашли документы агентства Kyodo

Задержанный в России при попытке получения секретных материалов о российском военном потенциале гражданин Японии имел журналистские документы информационного агентства Kyodo. Об этом 27 января сообщили РБК два источника в российском МИДе.

Российский МИД ранее сообщил, что иностранца задержали во Владивостоке 25 января при попытке получения секретных материалов о российском военном потенциале на Дальнем Востоке. Ему предъявили предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного ст. 276 УК («Шпионаж»).

Японцу дали трое суток на отъезд из России, он уже покинул страну.

Советника-посланника посольства Японии вызвали в МИД и вручили ему ноту протеста «в связи с противоправными действиями» подданного этой страны.



