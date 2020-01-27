Легковушка в Петербурге, приподнявшись в воздух, зависла между ограждением и шаландой

Необычное ДТП произошло 27 января на юге Петербурга. «Чтобы колёса с двух сторон были на весу, такому манёвру ещё надо научиться», – так комментируют его зрители.

На Пулковском шоссе за обсерваторией, на территории заправки, столкнулись грузовик-шаланда и легковой автомобиль Datsun on-DO с курскими номерами, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». По их словам, ДТП перекрыло въезд в ЖК «Зелёный квартал».

Как видно на фотографиях, легковушка зацепилась передней частью за грузовик, перевозящий бетонные блоки, а «кормой» повисла на бетонном ограждении. Судя по всему, ДТП обошлось без травм.

«Двойная удача. И в хвост, и в гриву, – шутят в комментариях. – Тот момент, когда «Зелёный квартал» станет по-настоящему зелёным, без машин».



