«Запланировано усыпление в связи с реорганизацией». В Сети пытаются пристроить собак компании, охранявшей Водоканал

В Петербурге пытаются пристроить кавказских очарок и алабаев компании, которая охраняет объекты Водоканала. Посты с информацией об этом 27 января появились в социальной сети «ВКонтакте» сразу у нескольких человек.

«Отдадим бесплатно в хорошие руки: 2 алабая по 8 лет и кавказскую овчарку, 7 лет. Служебные собачки охраняли питерский «Водоканал», привитые, чипованные с паспортами. Самовывоз с ул. Орджоникидзе. Срок – 5–6 дней... Запланировано усыпление в связи с реорганизацией предприятия, переход на современный вид охраны. Собачки отслужили людям, охраняли воду, и теперь их по-тихому отправят на небеса. Жесть, но факт. Этих и ещё сотню бедолаг... кавказцев, овчарок, алабаев...» – написал у себя на странице во «ВКонтакте» Сергей Лучко. В другом посте пользователь сети говорит о 40 собаках.

Как выяснила «Фонтанка», речь идет о мохнатых сторожах, работающих в компании «РУД-С» и пока еще охраняющих объекты ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Госпредприятие еще весной прошлого года взяло курс на оптимизацию внутренних расходов по всем направлениям деятельности, в том числе и по охране объектов. Как рассказали в «Водоканале» еще полгода назад подрядчику, который оказывает услугу по кинологической охране объектов ГУПа, было направлено уведомление. В нем говорилось, что часть своих владений (сточные трубы) предприятие переводит под охрану исключительно людей и техники. В связи с этим уменьшается потребность в количестве собачьих постов.





«Поскольку задача охранных мероприятий на объектах Водоканала – обеспечение безопасности водоснабжения и водоотведения, необходимо учитывать новые вызовы и угрозы и применять на объектах предприятия новое оборудование и новые технологические и инженерные виды охраны. Работа, которая сейчас проводится предприятием, направлена на усиление и укрепление охраны объектов Водоканала», – отмечает пресс-служба ГУПа.

О возможном усыплении мохнатых охранников в ГУПе узнали от нашего издания. «Согласно договору, охранные собаки не являются собственностью Водоканала и находятся на обеспечении и балансе кинологического охранного предприятия. Но Водоканал обеспокоен судьбой животных и выражает надежду на гуманность подрядчика», – заявили в пресс-службе госпредприятия, отметив готовность помочь в поиске новых хозяев для своих бывших охранников силами молодежного совета предприятия.

Первое сокращение собачьих патрулей планируется с 5 февраля. Само соглашение между Водоканалом и «РУД-С» истекает 14 марта 2020 года. Однако предприятие рассматривает возможность продлить использование кинологической службы до 1 июля исключительно на объектах водоснабжения для того, чтобы дать подрядчику дополнительное время для положительного разрешения судьбы животных. По условиям договора содержание пушистой охраны и кинологов обходится Водоканалу более чем 200 млн рублей в год.

В общей сложности по контракту стоимостью 475 млн рублей на благо ГУПа работают 350 собак. В «РУД-С» на звонок корреспондента сообщили, что руководителя нет на месте, а без него узнать судьбу собак невозможно.