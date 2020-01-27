Коронавирусом в России займется оперативный штаб. Придумать план борьбы поручили Роспотребнадзору

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил организовать оперативный штаб по контролю ситуации с коронавирусом. Членами станут его заместители, руководители МЧС, МВД и Роспотребнадзора, а также Минздрав, Минтранс и Минпромторг.

Как сообщается на сайте правительства, такое решение 27 января приняли на совещании по вопросам профилактики и контроля коронавируса, из-за которого в Китае уже умерли 80 человек. План того, как не допустить распространения заболевания в России, в ближайшие два дня должны представить специалисты Роспотребнадзора. Докладывать о ситуации и результатах мониторинга на регулярной основе будут президенту России Владимиру Путину.

Украинские медики в понедельник сообщили о том, что в Киеве зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. В свою очередь в Роспотребнадзоре заявили, что подозревают новое заболевание у ста человек в России, каждый из них находится под наблюдением.

Вирус 2019-nCoV, один из главных симптомов которого – высокая температура – пришёл из Китая, его обнаружили в городе Ухань. В регионе ввели режим карантина, сообщение прервано. Власти запретили продавать турфирмам как внутренние, так и зарубежные туры. В Петербург из-за эпидемии и ограничения авиаперелётов не приехали семь тысяч китайских путешественников. Из Китая предстоит эвакуировать 140 граждан России.



