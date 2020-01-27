В пунктах пропуска берегут от коронавируса. Через тепловизор на границе Ленобласти в Россию пропустили 40 тысяч человек
Во всех пунктах пропуска на границе с Финляндией и Эстонией усилен санитарно-карантинный контроль. Об этом 27 января сообщили в управлении Роспотребнадзора по Ленобласти.
Тепловизором с начала 2020 года проверили более 40 тысяч человек, в том числе 34 гражданина Китайской Народной Республики, прибывших в пункты пропуска через третьи страны.
Кроме термометрического контроля в пунктах пропуска усилен дезинфекционный режим.
Туристам, которые почувствовали недомогание с характерными для респираторных заболеваний симптомами, а также в случае контакта с больными людьми в период пребывания в Китае на границе рекомендуют сообщить об этом сотруднику Роспотребнадзора, который осуществляет санитарно-карантинный контроль в пункте пропуска.
Отметим, что китайские туристы часто путешествуют между Петербургом и Хельсинки на поезде «Аллегро» и на самолёте.
С 27 января въезд организованных групп из Поднебесной в рамках безвизового режима приостановлен. В феврале петербургская туриндустрия может недосчитаться около 7 тысяч гостей из Китая.
Справка:
По данным Reuters, на 27 января коронавирус 2019-nCoV убил в Китае уже 81 человека, также было выявлено более 2744 случаев заражения. Первое подозрение на инфекцию в России выявили 22 января, но в итоге коронавирус не подтвердился. Роспотребнадзор считает, что «риск распространения в России коронавируса из Китая невелик», однако посольство РФ в Пекине рекомендует россиянам соблюдать меры предосторожности. ВОЗ призвала мир готовиться к сдерживанию китайского вируса.
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