В пунктах пропуска берегут от коронавируса. Через тепловизор на границе Ленобласти в Россию пропустили 40 тысяч человек

Во всех пунктах пропуска на границе с Финляндией и Эстонией усилен санитарно-карантинный контроль. Об этом 27 января сообщили в управлении Роспотребнадзора по Ленобласти.

Тепловизором с начала 2020 года проверили более 40 тысяч человек, в том числе 34 гражданина Китайской Народной Республики, прибывших в пункты пропуска через третьи страны.

Кроме термометрического контроля в пунктах пропуска усилен дезинфекционный режим.

Туристам, которые почувствовали недомогание с характерными для респираторных заболеваний симптомами, а также в случае контакта с больными людьми в период пребывания в Китае на границе рекомендуют сообщить об этом сотруднику Роспотребнадзора, который осуществляет санитарно-карантинный контроль в пункте пропуска.





Отметим, что китайские туристы часто путешествуют между Петербургом и Хельсинки на поезде «Аллегро» и на самолёте.

С 27 января въезд организованных групп из Поднебесной в рамках безвизового режима приостановлен. В феврале петербургская туриндустрия может недосчитаться около 7 тысяч гостей из Китая.