«Юлмарт» на продажу. Банк «Санкт-Петербург» продает магазин ретейлера на Пулковском шоссе за 750 млн рублей

Банк «Санкт-Петербург» выставил на продажу торгово-логистический центр «Юлмарта» на Пулковском шоссе в Петербурге.

За находящийся в залоге объект площадью 22,3 тыс. кв. м кредитная организация хочет выручить 750 млн рублей. В стоимость также входит земельный участок на 50,1 тыс. кв. м. Информация о продаже здания на Пулковском шоссе опубликована в разделе «Залоговое имущество» кредитной организации, а также на сайте объявлений «Авито», сообщает 27 января «Деловой Петербург».

«Юлмарт» начал строительство ретейл-парка у Пулково в 2013 году, через два года объект уже был открыт. Сумма вложений в проект составила около 7 млрд рублей. Инвесторами выступили бывшие совладельцы сети «Лента» Дмитрий Костыгин и Август Мейер.

В середине января стало известно, что онлайн-ретейлер «Юлмарт» подал заявление о признании себя банкротом. Компания почти остановила работу и закрыла большинство магазинов и пунктов выдачи.

Источником финансовых проблем «Юлмарта», еще три года назад носившего титул крупнейшего в России онлайн-ретейлера, стал акционерный конфликт. В 2016 году мажоритарные акционеры Дмитрий Костыгин и Август Мейер не сошлись с миноритарием Михаилом Васинкевичем во взгляде на развитие сети. Васинкевич призвал на помощь «А1» – юридический спецназ влиятельной «Альфа-Групп». Атака не увенчалась успехом, после чего в битву за «Юлмарт» вступил финансовый гигант Сбербанк, потребовав долг в 1 млрд рублей. Тот же заём стал поводом для возбуждения уголовного дела в отношении Костыгина осенью 2017 года. Предпринимателю удалось выйти на свободу под залог, но договориться с другими акционерами и кредиторами все еще не получилось.



